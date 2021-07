Une nouvelle opération d’évacuation d’envergure sera menée cette nuit dès 20h dans la rue Vaudrée, la rue du Val-Benoît et la rue Emile Verhaeren dans le quartier d’Angleur, ont fait savoir les autorités liégeoises.

"Ces rues, importantes et fortement fréquentées, sont néanmoins étroites et à sens unique. Faire cette opération de nuit facilite la mobilité en journée. Pour permettre le passage du convoi des camions grappin et des engins, il est demandé aux riverains de faire le maximum afin de rendre les tas d’encombrants accessibles et de déplacer leurs véhicules le cas échéant. La Ville de Liège s’excuse pour les désagréments sonores et rappelle que ces opérations d’évacuation se feront plusieurs fois et dans toutes les rues des quartiers sinistrés".