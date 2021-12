Pour la deuxième année consécutive, en raison de la crise sanitaire, le refuge de la SRPA de Liège a décidé d’annuler son traditionnel "Noël des animaux".

Entre le Covid et les inondations, l’année 2021 a été difficile pour les refuges qui ont travaillé sans relâche pour traverser ces périodes pénibles dont les effets continuent de se faire sentir.

Les refuges de Liège et d’Arlon sont remplis : plus de 400 animaux y sont hébergés (perdus, abandonnés, en soins vétérinaires, ou saisis pour négligence ou maltraitance), et 120 d’entre eux attendent impatiemment de trouver une nouvelle famille. "La SRPA s’en occupe au mieux, comme elle l’a toujours fait, tout en cherchant des solutions pour que ces petits protégés quittent les refuges le plus rapidement possible", note le directeur Fabrice Renard. Et pour ce faire, "l’aide des citoyens est précieuse tout au long de l’année, mais encore plus actuellement".

La SRPA appelle ainsi à choisir l’adoption en refuges si vous souhaitez partager votre vie avec un animal de compagnie. Et de donner quelques recommandations : "Occupez-vous bien de vos animaux, apportez-leur du bonheur et épanouissez-les ; et sensibilisez vos proches, amis et connaissances sur l’importance de l’identification, de la stérilisation, et sur le travail des refuges."

Grande récolte

Durant tout le mois de décembre, les refuges de Liège et d’Arlon organisent une grande récolte de dons pour le "Noël des animaux", jusqu’au 31 décembre.

Les refuges ont besoin de nourriture pour chiens et chats, ainsi que pour le NAC, de la litière, des copeaux ou du foin pour les NAC, et des accessoires pour animaux (jouets, laisses, paniers, gamelles, bacs à litière…). "Vu le nombre d’animaux présents aux refuges, tout don est le bienvenu et sera très utile."

Si vous le souhaitez, vous pouvez également devenir bénévoles ou aider par un don financier : en réalisant un virement bancaire sur le compte bancaire de la SRPA (BE16 2400 0200 5274 - communication "Noël des animaux") ; ou en scannant avec leur application bancaire le code QR disponible à la SRPA ou sur la page Facebook de l’événement.

Retrouvez le programme complet et définitif de l’événement sur la page Facebook de la SRPA ASBL.

A.Q.