Mardi en début de soirée un grave accident de la circulation, impliquant une voiture et une moto, s’est produit rue Ernest Solvay à Liège. Le conducteur de la moto a malheureusement succombé à ses blessures.

Vers 20h30 mardi, un accident entre une voiture et une moto s’est produit rue Ernest Solvay, entre la rue de l’Ile aux Corbeaux et la rue Ile-Coune à Sclessin, non loin du stade du Standard. Le conducteur de la moto, grièvement blessé, a finalement succombé à ses blessures.

La rue dans laquelle s’est produit l’accident a été fermée à la circulation dans les deux sens, le temps de l’intervention des secours.

Pour l’heure, nous n’avons pas d’information supplémentaire sur les circonstances exactes de l’accident.