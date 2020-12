Les services de secours sont intervenus ce dimanche soir dans le quartier de Jupille-sur-Meuse. Un grave accident venait de se produire au carrefour formé par les rues du Couvent et de Fléron, selon nos confrères de La Meuse. Selon les premières informations, l'accident impliquait un véhicule de type quad, seul en cause. Les secours sont rapidement arrivés sur place mais une personne est décédée ; un second occupant a quant à lui été emmené à l'hôpital le plus proche, ses jours étaient considérés comme étant en danger.