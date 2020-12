Il y a tout juste cinq ans, un accord historique était signé à Paris relativement au climat. Cet accord de Paris constituait en effet un engagement mondial sans précédent en matière de lutte contre le réchauffement climatique… Cinq ans après, que s’est-il passé ?

C’est (notamment) pour répondre à cette question que le mouvement Greenpeace a décidé de mener une action dans plusieurs villes belges. Ce mardi matin, les militants étaient à Liège où ils ont apposé des autocollants et pancartes arborant le slogan "Cité Ardente : oui ! ; Planète Ardente : non !" sur de nombreux feux de circulation de la ville. L’objectif affiché était donc de commémorer "l’accord historique de Paris sur le climat, un traité ambitieux signé sous l’égide des Nations unies il y a cinq ans déjà, mais qui reste pour l’essentiel lettre morte".

"Si nous sommes fiers de notre ville reconnue pour son ambiance particulièrement ardente, il n’est pas question pour nous que le manque d’ambition climatique rendre notre planète invivable ! Par cette action visuelle, nous voulons envoyer un message clair à nos dirigeants : "Feu vert pour des mesures ambitieuses (une agriculture raisonnée et des énergies renouvelables) mais "Stop" aux investissements polluants (dans l’élevage industriel ou dans les énergies fossiles)", explique Alex de Greenpeace Liège.

Un appel à l’Europe

Les 10 et 11 décembre prochains, lors du sommet européen, Greenpeace demande que la Belgique soutienne une réduction d’au moins 65 % des émissions européennes de gaz à effet de serre d’ici 2030.

"La crise climatique touche déjà des populations dans le monde entier et même en Belgique. Afin de limiter le réchauffement au seuil critique de 1,5 °C maximum, un relèvement de l’ambition climatique est nécessaire à tous les niveaux. La Belgique et l’Europe ont maintenant la possibilité de marquer la politique climatique internationale de leur empreinte et de créer des opportunités pour une société juste et à faible émission de carbone", conclut le militant liégeois.