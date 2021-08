Une grève a éclaté lundi matin au Banc d'épreuves des armes de Liège, l'institution gouvernementale qui s'assure de la conformité des armes à feu, a indiqué à l'agence Belga le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP/VSOA). Ce dernier s'inquiète des niveaux anormaux de plomb dans le sang de certains ouvriers et pointe le manque de confiance envers la direction locale. Le syndicat libéral se plaint de ce problème depuis un certain temps. Des valeurs de plomb supérieures à la norme ont été relevées lors de mesures ces dernières années, explique-t-il. L'exposition au plomb à long terme est considérée comme "probablement cancérigène" et peut entrainer des lésions nerveuses et des problèmes cardiovasculaires et rénaux notamment.

Selon Jimmy Verlez, secrétaire fédéral du SLFP, "les infrastructures laissent à désirer". Le syndicat réclame dès lors une enquête externe.

Lundi, 16 personnes, soit la grande majorité du personnel, ont débrayé. Un piquet de grève a été installé devant la porte du bâtiment.

Le Service public fédéral (SPF) Économie, responsable de l'institution, demande à la direction locale de rencontrer au plus vite les organisations syndicales pour clarifier la situation.

Le problème de l'exposition au plomb est l'une des plus grandes préoccupations du Banc d'épreuves depuis plusieurs années, ajoute Lien Meurisse, porte-parole du SPF. "En raison de la nature des activités, les travailleurs sont davantage exposés. C'est pourquoi le niveau de plomb dans leur sang est mesuré deux fois par an. L'analyse a montré qu'aucun des employés n'avait dépassé les niveaux de plomb autorisés. Les statistiques ont été communiquées aux syndicats en toute transparence la semaine dernière."