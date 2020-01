Les travailleurs du centre d'insertion socio-professionnelle Jefar, à Liège, ont poursuivi mardi leur mouvement de grève entamé jeudi dernier, en front commun CNE/Setca, à la suite du licenciement sans motif précis d'un coordinateur. Une rencontre est prévue en soirée avec le conseil d'administration, a indiqué mardi Nadine Vansteeger, secrétaire permanente CNE. Depuis jeudi dernier, les travailleurs du centre d'insertion socioprofessionnelle Jefar sont en grève et s'organisent en piquet, chaque matin dès 7h30, face à l'entreprise, située sur le quai Mativa à Liège. Ils se disent déterminés à poursuivre le mouvement en vue d'obtenir la réintégration du coordinateur licencié ainsi qu'une amélioration au niveau du management. Ils dénoncent, en effet, un profond malaise au sein de l'entreprise depuis plusieurs années.

Vendredi dernier, lors d'une rencontre, le directeur et le président du conseil d'administration ont proposé l'intervention d'une société extérieure pour rétablir la communication au sein de l'entreprise mais les travailleurs ont jugé cette proposition tardive et insuffisante. Ils ont alors exprimé le souhait de rencontrer l'ensemble du conseil d'administration afin de faire part du malaise ambiant et de leurs revendications. Cette rencontre est prévue ce mardi soir, à 20h. L'ensemble des travailleurs grévistes y participeront.

De leur côté, les organisations syndicales maintiennent leur demande consistant à fixer un bureau de conciliation composé de représentants de la direction, des syndicats et des travailleurs.

Jefar est un centre d'insertion socio-professionnelle qui dispense des formations théoriques et pratiques à des stagiaires. On y dénombre une trentaine d'employés, qui sont des formateurs et coordinateurs.