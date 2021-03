"0,4 % d'augmentation salariale, c'est pas sérieux!", tel est l'un des messages diffusés ce 29 mars, en cette journée d'actions et de grève décrétée par la CSC et la FGTB. Quelques piquets de grève ont été établis face à des entreprises en province de Liège. Tandis que la CSC a déployé des calicots aux entrées de Liège, Verviers et Eupen et circule d'un piquet à un autre avec ses caravanes arborant ses messages de revendication, la FGTB a organisé un flash-mob face à la gare de Liège-Guillemins.

"0,4 %. Un salaire confiné! Je ne vais pas travailler", tel est un autre message diffusé par la CSC, qui a, vu le contexte sanitaire, appelé ses affiliés à faire grève en restant à la maison et en manifestant leur soutien envers "un bon accord interprofessionnel" en inondant les réseaux sociaux de photos d’eux en grève avec des pancartes, des illustrations...

En front commun, les organisations syndicales réclament un accord qui valorise les travailleurs et les travailleuses, notamment une augmentation des salaires au-delà de 0,4 % tel que proposé par le patronat pour 2021 et 2022, dans le cadre de l'Accord Interprofessionnel (AIP). Ce qui représente une augmentation de l'ordre de 6 à 8 € bruts par mois sur deux ans.

© J. DEF.

"Nous ne voulons pas que la marge salariale reste impérative car il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, contrairement à ce que dit la FEB (NDLR: organisation interprofessionnelle d'employeurs représentant les entreprises des trois régions du pays), qui prétend que seulement 6% des entreprises en ont la possibilité. Alors que beaucoup d'entreprises ont pu mettre leur personnel en chômage temporaire, on ne dénombre, en janvier 2021, que 330.000 demandes sur plus de 4 millions de salariés en Belgique. Si les entreprises éprouvaient autant de difficultés, il y aurait eu plus de demandes", a souligné Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, lors de son passage sur le piquet établi face à Liberty Sclessin (Liège).

Les organisations syndicales avancent le fait que certains secteurs ont bien fonctionné, mieux que d'autres, durant cette crise du Covid-19. "Certains n'ayant pas connu de difficultés, nous voulons que les négociations permettent à ceux qui peuvent donner plus de le faire", ajoute le secrétaire fédéral. "Il y a des entreprises qui ont mieux rémunéré leurs actionnaires en 2020 qu'en 2019. Elles doivent donc récompenser leurs travailleurs qui ont été les premiers remparts face à la crise".

Les syndicats plaident également pour une modification de la loi sur la norme salariale de 2017, jugée injuste, et pour une augmentation sensible du salaire minimum et des bas salaires.