Un nouveau mouvement de grève a été entamé vendredi matin au sein de l’Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs (IILE).

Les délégations syndicales CGSP et SLFP de la zone de secours Liège Zone 2 IILE-SRI ont annoncé vendredi qu’un nouveau mouvement de grève a débuté ce 31 décembre à 8 h et ce, pour une durée de 24 heures. Sur les 80 pompiers prévus pour assurer la garde du jour, seuls 34 sont en service. Les postes avancés de Grâce-Hollogne, Grivegnée, Hermalle-sous-Argenteau et Flémalle sont fermés.

Les éléments dénoncés dans le préavis de grève sont les mêmes que ceux déjà avancés à l’occasion du premier mouvement de grogne le 24 décembre dernier. Le personnel dénonce ainsi des procédures disciplinaires abusives envers deux agents, une entrave au droit de grève ; à la concertation ; au dialogue social et aux prérogatives syndicales, un manque de communication sur l'assurance accident de travail, le manque de personnel d'une manière générale et la suppression abusive des congés du personnel, le manque de moyens et de personnel durant la gestion des inondations ainsi que la présence d'amiante dans 75 % des murs de la caserne Ransonnet (Liège).

Les délégations syndicales, qui déplorent l’absence de contact avec l’autorité à la suite du mouvement du 24 décembre, encouragent la direction à les inviter autour de la table afin de discuter des griefs et revendications du personnel.