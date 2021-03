C’est la CSC qui l’affirme : “le secteur de l’Enfance est à bout !” Et, selon le syndicat, les problèmes ne datent pas de la crise sanitaire, même si elle les a amplifiés. L’accueil de l’enfance (0-12 ans), dans ses multiples formes (les milieux d’accueil collectifs ou les accueillantes à domicile, l’accueil extrascolaire, les services de promotion de la santé à l’école, les gardes d’enfants malades…), souffre de sous financement. “Les conditions de travail sont pénibles, les salaires bas et les fins de carrière difficiles… Un espoir d’amélioration venait de la réforme votée par la précédente majorité après des années de concertation avec le secteur ; réforme qui prévoyait, entre autres, l’augmentation des normes d’encadrement. Malheureusement, l’actuel gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est occupé à réduire drastiquement les ambitions de cette réforme”, expliquent de concert Christophe Kinot, délégué principal CSC Services publics à la Ville de Liège et Marie-Christine Falzone, secrétaire permanente CNE.

Pour le personnel, c’en est trop ! Du coup, ce jeudi 1er avril, de nombreux travailleurs seront en grève. En région liégeoise, plusieurs structures passeront à l’action. De fortes perturbations sont à prévoir dans les crèches de la Ville de Liège. Le Prégardiennat Saint-Vincent à Alleur sera fermé. À la crèche Saint-Dominique à Saint-Nicolas, l’horaire d’ouverture et de fermeture sera réduit : 9 -16 h avec information et sensibilisation des parents. Dans les crèches et le service d’accueillantes salariées de l’ARC de Blegny, des actions de sensibilisation seront organisées : la lettre ouverte du secteur adressée au Gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles (en pièce jointe) sera ainsi largement diffusée.

“En outre, les accueillantes à domicile seront également mobilisées : certaines nous ont déjà signalé qu’elles seront en grève ce jeudi”, continue Marie-Christine Falzone. “Il faut dire que la généralisation du passage au statut de salariées des accueillantes à domicile actuelles, promise pour 2025 au plus tard, est très clairement menacée à l’occasion de la négociation du contrat de gestion de l’ONE, en phase d’être adopté pour la période 2021-2025, sans aucune concertation sectorielle à ce jour !” En effet, seuls 30 contrats salariés seraient prévus. Sachant qu’environ 1.600 personnes attendent, il faudrait 53 ans pour que toutes les accueillantes désireuses de changer de statut aient satisfaction. “Où est le respect de ces travailleuses qui accueillent les enfants minimum 10 h/jour et 5 jours/semaine avec pour seul salaire, un défraiement en fonction de la présence effective des bambins et aucun droit au chômage en cas, par exemple, de pandémie. C’est scandaleux !”