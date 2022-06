Suite à l’action de grève nationale annoncée par les organisations syndicales pour ce lundi 20 juin, la collecte habituelle hebdomadaire (déchets ménagers, PMC, papiers-cartons, organiques) ne sera pas effectuée ce lundi 20 juin, ont rappelé les autorités communales liégeoises

Les quartiers touchés sont : Cadran, Sainte-Marguerite, Sainte-Walburge, Rocourt, Saint-Léonard, Coronmeuse, et Thier-à-Liège.

"La Ville de Liège et le collecteur « Liège-Collectes » mettront tout en œuvre dès le lendemain, mardi 21 juin, pour collecter à la fois les déchets du mardi et ceux du lundi et ainsi normaliser la situation dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible".

Il est donc demandé aux Liégeois concernés de ne sortir leurs déchets que le lundi 20 juin à partir de 20h ou mardi 21 juin dès 5h30 du matin.