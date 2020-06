Plus de trois mois de fermeture… c’est ce qu’ont connu les salles de cinéma et autres lieux de spectacles depuis le début de la crise. C’est plus que tout autre commerce, plus que l’Horeca.

Dès ce 1er juillet toutefois, la réouverture sera possible et, aux Grignoux à Liège notamment, celle-ci se prépare activement. Les conditions sont bien sûr strictes et le programme "habituel" ne pourra pas être appliqué.

On annonce ainsi une adaptation de l’offre avec trois séances de cinéma par jour, aux alentours de 14 h, 17 h et 20 h. Avec un choix de films plus réduit, "mais évoluant chaque semaine".

Concrètement, ce sont les films en sortie nationale, ou prolongés, qui seront proposés, "parce que leur carrière en salle avait été interrompue par le confinement". Comme on le précise à l’ASBL par ailleurs, "cette époque nécessitant une grande flexibilité, il nous est impossible de proposer l’habituel "journal des Grignoux" couvrant tout l’été. Notre programmation évoluera semaine après semaine et sera consultable sur notre site Internet grignoux.be, sur les réseaux sociaux mais aussi par le biais d’un feuillet qui sera disponible aux caisses de nos cinémas".

Dans la cour…

Durant l’été, des événements seront toutefois organisés dans la cour du cinéma Sauvenière. "Tous les vendredis, un concert et tous les samedis un cinéma plein air gratuit seront organisés". Qui plus est, pour marquer sa solidarité avec l’ensemble du monde culturel wallon "qui a terriblement souffert de cette période", précise-t-on au Grignoux, "tous les mercredis, la cour du Sauvenière se mettra en mode scène ouverte et accueillera des artistes liégeois ou namurois". Au programme : animations, concerts, spectacles de rue, stand-up etc.

D’un point de vue sanitaire, le port du masque est recommandé dans les espaces d’accueils et brasseries, tout comme la désinfection des mains à l’entrée, le respect de la distance (deux sièges libres entre chaque bulle de spectateurs). La capacité des salles sera réduite à 33 % !