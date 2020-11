LIèGE Les salles de cinéma sont fermées et cela vous manque… Si cela vous tente, le cinéma peut venir à vous ! Les Grignoux ont, en effet, intégré un nouveau projet de diffusion de films à domicile pour les familles durant le confinement. Ce qui, au-delà du plaisir de voir un film, permet de soutenir les salles de cinéma. Ce concept, Cinépilou, propose un film pour enfants (3-6 ans ou 6 ans et +) chaque vendredi entre 18 h et 21 h. Première séance ce vendredi avec La Chouette entre veille et sommeil (dès 3 ans). Les tickets, un par famille, sont disponibles sur le site internet www.grignoux.be au prix de 5 € (tarif de base) ou 7 € (tarif de soutien). J. Def.