Sur l'autoroute E42

Peu avant 16h45, les pompiers ont été appelés à intervenir sur un accident grave qui venait de se produire sur l'autoroute E42 à hauteur de Bierset, dans le sens Namur-Liège. Les hommes du feu s'y sont rendus avec le matériel de désincarcération. L'accident s'est produit entre un camion et plusieurs voitures... les dégâts sont très importants et on annonçait neuf blessés au total. Peu après 18h, la circulation était toujours très pertrubée.