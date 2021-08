Nos rivières n’ont pas été épargnées par les inondations qui ont fortement touché la province mi-juillet.

En retombant dans leur lit, les eaux ont laissé derrière elles des déchets en tous genres, ou arraché des arbres, cabanes de jardin, et transporté tout ce qu’elles trouvaient sur leur passage. Une nature dégradée que seules des petites mains peuvent remettre en état.

Ce jeudi, cent bénévoles venus des quatre coins du pays (Louvain, Gand, Anvers, Bruxelles, province du Luxembourg…) se sont donné rendez-vous dans le quartier de la Broucke à Trooz pour nettoyer les rives sinistrées de la Vesdre. L’initiative est portée par l’association belge River Cleanup, en collaboration avec La Jeune Chambre internationale (JCI Liège) et BeWaPP. Les uns mènent des actions pour rendre les cours d’eau plus propres, les autres font participer des jeunes à des projets avec impact positif pour la société, ou encore pour rendre la Wallonie plus propre. Rassembler leurs forces était donc ici évident.

"Nous étions déjà ici mardi à Trooz, et la semaine prochaine, nous avançons sur Chaudfontaine…, explique Lionel Legrand, coordinateur wallon pour River Cleanup. Nous faisons une semaine un site, les mardis et jeudis. Nous nous sommes déjà rendus à Dolhain, Nessonvaux, Olne… avec parfois 500 personnes par jour !" Une action de solidarité menée depuis un mois déjà qui permet de ramasser près de 16 tonnes de déchets par jour.

Parmi la centaine de bénévoles présents et reconnaissables par leur t-shirt bleu, 80 volontaires sont venus en car du nord du pays. Équipés de gants, bottes, gilets, pinces et sacs-poubelle, les courageux ont sillonné toute la journée les bords de Vesdre pour ramasser les plastiques, notamment les barquettes de la beurrerie Corman, planches en bois, outillages de jardin, végétation… ou tronçonner les arbres tombés.

Valeur émotionnelle

"On retrouve aussi souvent des objets qui ont une valeur émotionnelle pour les sinistrés comme des photos, des bijoux, clés de maison… qui sont postés sur un site d’objets trouvés. On trouve aussi des objets plus insolites comme des DVD", précise Dominique Rosengarten, membre de la JCI Liège. La stratégie est de nettoyer zone par zone.

Parmi les bénévoles, Patrick, retraité flamand, ramasse les branchages dans les jardins des maisons sinistrées. "Quand j’ai vu ce qu’il s’est passé, cela m’a fait un choc, j’ai été touché par ce que les gens vivaient ici", raconte-t-il. Il s’était déjà porté volontaire pour la Croix-Rouge au début du sinistre. "Venir donner un coup de main, c’est un devoir humain, ça vient du cœur." Wim (42 ans) a lui aussi vu les images sur la TV locale flamande. "Ça m’a bouleversé. Je suis naturellement venu aider."

S’il vient aider un jour, d’autres seront présents plusieurs jours. Certains le sont déjà depuis un mois. Quand la solidarité n’a pas de frontière linguistique…