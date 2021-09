Dans la cadre d’une enquête démarrée il y a plus d’un an et suite à la découverte et au démantèlement de 6 plantations de cannabis de grande taille (entre 1000 et 2500 plants) à travers le pays (Waremme, Beverlo, Angleur, Wandre, Sprimont, Beersel), la Division "Stupéfiants" de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Liège, sous la direction du Juge d’Instruction Mottet, a pu mettre au jour les activités criminelles multiples d’une organisation criminelle albanaise implantée principalement en région liégeoise et sur Bruxelles.



Cette enquête s'est soldée par une vaste opération menée lundi et mardi de cette semaine. Ainsi, la PJF Liège, avec l’appui des PJF de Bruxelles et de Halle-Vilvoorde, des zones de police de Seraing-Neupré et de Drogenbos, de l’appui canin de la police fédérale et des services du DirCo Liège, a mené 23 perquisitions et interpellé 24 personnes.

Plus de 150 policiers ont été engagés dans cette opération.



L’opération a permis de démanteler 2 nouvelles plantations. L'une à Waremme et l'autre à Forest. Elle a aussi permis de recueillir de nombreux éléments relatifs aux activités criminelles de l’organisation et des suspects.





Après auditions par les enquêteurs et le magistrat instructeur, 9 suspects ont été inculpés et placés sous mandat d’arrêt notamment pour trafic de stupéfiants et participation à une organisation criminelle.

Un des suspects du dossier fait également l’objet d’un mandat d’arrêt international des autorités suisses pour trafic de stupéfiants.

Un autre suspect interpellé a fait l’objet, quant à lui, d’une ordonnance de capture pour un jugement bruxellois antérieur.

6 personnes en séjour illégal ont, par ailleurs, fait l’objet d’ordonnances de quitter le territoire dont une a été placée en centre fermé en vue de son éloignement de la Belgique.

A noter que 3 personnes sont déjà en détention préventive dans ce dossier d’instruction pour des faits de trafic de stupéfiants mis à jour précédemment dans l’enquête.

Signalons enfin que cette opération a permis la saisie de :



- un important matériel de plantation à plusieurs endroits perquisitionnés

- 6 armes à feu

- 25 000 € en cash et sur des comptes bancaires

- 6 véhicules pour une valeur d'environ 120 000 €

- 1 montre Rolex

- divers documents utiles à l’enquête