Le 22 mars dernier, il était exactement 13 h 18, lorsque les pompiers ont été appelés pour un feu de bardage en bois qui venait de se déclarer, rue Morchamps, à Seraing.

Le feu, d’origine criminelle, se passait à l’extérieur, mais à proximité de la crèche Graines d’étoiles. Ladite crèche avait été très brièvement évacuée par mesure de sécurité.

Le feu avait rapidement été maîtrisé et tout le monde était rentré quelques minutes plus tard.

Cet incendie a toutefois laissé des traces dans le voisinage. Aussi pour tenter d’identifier l’incendiaire, la police de Seraing mène actuellement une importante opération de contrôle d’identité. Tout le quartier est actuellement bouclé et tout qui se trouve dans le périmètre est contrôlé.

Pour ce faire, la police de Seraing a mis les petits plats dans les grands puisqu’une cinquantaine de policiers sont engagés dans cette opération et ce sans compter les chiens spécialisés dans la recherche de produits stupéfiants.

À la police de Seraing, on confirme l’information policière du bout des lèvres. “C’est exact, une opération est en cours. Elle a pour but d’identifier toutes les personnes qui se trouvent dans ce quartier et potentiellement les auteurs de cet acte criminel aux abords d’une crèche. L’opération a également pour but de ramener la tranquillité dans un quartier où nous connaissons quelques difficultés.”