Jeudi en fin de journée, les pompiers de Liège sont intervenus à trois reprises en région liégeoise. Les hommes du feu sont intervenus une première fois à 17 h 40 rue Joseph Wauters à Vivegnis où un feu était en cours dans une boulangerie.

Rapidement, la commune d’Oupeye a communiqué des informations sur cet incendie via sa page Facebook. On pouvait ainsi lire, « une explosion, suivie d’un incendie, a eu lieu dans un commerce à Vivegnis (Boulangerie Saglim, rue Joseph Wauters). La police et les pompiers sont sur place. Nous vous demandons de ne pas vous rendre sur la zone sinistrée pour faciliter le travail des services de secours ».

À la suite de cet incendie, une coupure de courant a touché Vivegnis. Les riverains n’ont récupéré l’électricité que vers 22 h 30.

À 20 h 30, le parquet de Liège a indiqué que l’origine du sinistre était toujours inconnue.

Plus tard en début de soirée, les pompiers sont une nouvelle fois intervenus cette fois-ci, à Wandre rue de la colline, où un incendie s’est déclaré dans une cabane en bois. Rapidement, le feu s’est propagé au bois qui se trouvait à l’arrière de ce cabanon. Jeudi soir, les pompiers de Liège ont indiqué que la parcelle touchée par le sinistre était relativement importante.

Un hangar qui contenant 50 mètres cubes de textiles qui devaient être recyclés, a également été la proie des flammes jeudi soir à Engis.