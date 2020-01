Quatre ans à peine après le déménagement du Théâtre de Liège, la vaste place de l’Yser, située au cœur du quartier d’Outremeuse, était inaugurée… dans sa nouvelle version donc ; c’était en 2017. Libérée de ce théâtre "provisoire" qui aura campé durant quatre décennies en Outremeuse, la Ville de Liège pouvait en effet envisager un nouvel avenir pour cette gigantesque place, parmi les plus grandes de la ville avec les Guillemins et Saint-Lambert. On parle de 20 000m² de façades à façades.

Seulement voilà, moins de trois ans après cette inauguration, ladite place semble déjà… en mauvais état. Preuve de ce triste constat : le parking situé en sous-sol et qui offre 90 places n’a jamais été utilisé. En cause, des fuites y sont aujourd’hui constatées. Un problème d’étanchéité est apparu à plusieurs endroits, au niveau de la dalle centrale. Des travaux sont nécessaires.

On s’en rappelle en effet, le débat faisait rage quant au maintien du parking en sous-sol (ou non)… mais à la demande des riverains notamment, il avait été décidé de le conserver, d’autant que des emplacements disparaissaient en bordure de place.

Conséquence ? Un aménagement complètement modifié… et peu harmonieux, jugent encore certains. En effet, le centre de la place de l’Yser est, à cause de ce parking, surélevé ; des escaliers en gradins ont été réalisés.

Le hic aujourd’hui, c’est donc que le parking, concédé par la Régie foncière à une société privée, ne peut être exploité à cause de ces fuites. Une mise aux normes est urgente et nécessaire.

Qu’attend-on ? Une procédure d’expertise judiciaire a été entamée par la Ville de Liège car, parmi les différents entrepreneurs et sous-traitants qui ont participé à la réalisation de la dalle, on se rejette actuellement la balle.

Seule éclaircie dans le ciel sombre de ce chantier, la stabilité de la dalle ne serait pas remise en cause. En outre, il ne serait pas nécessaire de refaire toute la dalle, juste d’intervenir au niveau des joints. Ce qui pourrait toutefois coûter cher... Pour rappel, ce chantier avait coûté 1,5 million d’euros à la Ville.