L'administrateur délégué du Groupe Herstal (FN Herstal, Browning), Philippe Claessens, a accepté de rester à la tête du groupe jusqu'en septembre 2021, ce qui permettra à l'entreprise wallonne spécialisée dans l'armement de lui trouver sereinement un successeur, a-t-on appris dans un communiqué. Philippe Claessens, qui a déjà accompli deux mandats à la tête du Groupe Herstal, ne souhaitait pas en briguer un troisième. "Je continuerai à m'investir pleinement dans mes fonctions", assure-t-il, souhaitant organiser la transition "dans les meilleures conditions". "C'est un honneur pour moi d'être depuis 12 ans à la tête d'un des fleurons de l'économie wallonne", ajoute-t-il.

Le Groupe Herstal, aux mains de la Wallonie, affiche un chiffre d'affaires de 828 millions d'euros en 2019. Le groupe d'armement, actif à la fois dans la défense et la sécurité (FN Herstal) et dans la chasse et le tir sportif (Browning, Winchester Firearms), compte plus de 3.000 collaborateurs dans le monde, dont 1.600 en Belgique.