Ce 14 avril, le CHU de Liège a accueilli un premier patient ukrainien, sur le site du Sart Tilman.

A la suite de la guerre en Ukraine, certains patients d'Ukraine et des pays voisins sont accueillis à l'étranger pour un traitement médical. La Belgique a fait preuve de solidarité et s'est inscrite comme pays hôte.

Aujourd'hui, le SPF Santé publique, la Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et le CHU de Liège ont accueilli le premier patient, venant de Slovaquie.



L’hôpital universitaire offre une prise en charge intégrée allant des soins aigus à la revalidation, permettant au patient de bénéficier d’un suivi dans le cadre d’un véritable trajet de soins.

La Belgique accueillera plusieurs patients dans la période à venir. Le choix de l'hôpital se fera toujours en concertation avec la Conférence des Hôpitaux Académiques de Belgique.

La Commission européenne contribue à hauteur de 75 % aux frais de transport et est chargée de coordonner les évacuations médicales.