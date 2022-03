Conseil communal > Les élus hamoiriens ont longuement discuté de l’avenir du camping local, lundi soir. Ils visent 48 emplacements d’ici l’été.

La reconversion du camping communal était à l’ordre du jour du conseil communal de Hamoir ce lundi soir. On se demandait ce qu’il allait advenir de ce camping mais les élus souhaitaient également se mettre d’accord sur le marché relatif aux contrôles d’accès et de gestion du camping de passage.

Pour rappel, le camping hamoirien comptait une quarantaine de motor-homes avant les inondations qui ont frappé la région l’été dernier. Aujourd’hui, il ne reste plus que 25 résidents environ. En 2019, une décision du gouvernement wallon donne un délai de trois ans pour que le camping résidentiel présente un plan de reconversion et établisse un calendrier clair. Fortement sinistrée, la Commune de Hamoir a été bon élève puisqu’elle avait d’ores et déjà déposé son plan d’avenir.