C'est un nouvel appel au sauvetage de poules pondeuses que lance l'ASBL liégeoise SEA Suppression des Expériences sur l'Animal, active dans le sauvetage de poules pondeuses de l'abattoir depuis une dizaine d'années. Celle-ci appelle cette fois au bon coeur des citoyens pour adopter 1000 poules blanches sur les 80 000 au total issues d'un élevage industriel en cages à Thisnes, dans la commune de Hannut.



"Les poules blanches sont les plus gentilles. On recherche des personnes qui pourraient leur offrir une belle fin de vie à ces poules d'élevage industriel", lance Solange T'Kint, administratice de l'ASBL. Les poules pondeuses d'élevage industriel ont en effet une espérance de vie assez courte fixée par leur rentabilité. "Lorsqu'elles n'assurent plus que 70-80% de leur production habituelle, elles ne sont plus assez rentables pour le fermier", explique l'activiste.



Les poules, qui n'ont pas encore 18 mois, sont vendues à 3 euros par les éleveurs.



Comment faire pour adopter une poule ? Les futurs adoptants peuvent appeler Solange T'Kint au 0497/62.00.89. "Je leur donnerai alors l'adresse de l'endroit où ils pourront aller chercher les poules". L'adoption est organisée jusqu'au 26 décembre, avant le départ vers l'abattoir.