C'est un nouvel appel au sauvetage de poules pondeuses que lance l'ASBL liégeoise SEA Suppression des Expériences sur l'Animal, active dans le sauvetage de poules pondeuses de l'abattoir depuis une dizaine d'années. Celle-ci appelle cette fois au bon coeur des citoyens pour adopter 200 poules blanches sauvées de l'abattoir à Braine-le-Château, dans le Brabant wallon, et recueillies dans une famille d'accueil à Villers-le-Peuplier, à Hannut. "On recherche des personnes qui pourraient leur offrir une belle fin de vie à ces poules d'élevage industriel", lance Solange T'Kint, administratice de l'ASBL. Les poules pondeuses d'élevage industriel ont en effet une espérance de vie assez courte fixée par leur rentabilité. "Lorsqu'elles n'assurent plus que 70-80% de leur production habituelle, elles ne sont plus assez rentables pour le fermier", explique l'activiste.

Pour ce nouveau sauvetage, l'ASBL a donc déjà réussi à éviter l'abattoir à plus de 200 poules en les rachetant à un éleveur industriel situé à Braine-le-Château. Toutes ont été placées en famille d'accueil, chez une dame, à Villers-le-Peuplier, à Hannut. L'association recherche désormais des familles d'adoption pour ces poules rescapées. "Notre famille d'accueil les donne pour 5 euros pour permettre de couvrir les frais d'achat, des graines et de la paille... Ce sont des poules blanches pondeuses très gentilles. On demande d'en adopter deux à la fois". L'adoption de ces poules "permettra à notre famille d'accueil de pouvoir en sauver d'autres avant la venue du camion le 25 juillet...".

Mais, préviens l'association, 13 000 poules sur 20 000 sont encore à sauver de l'abattoir dans cet élevage intensif du Brabant wallon, jusqu'au 24 juillet !



En pratique : les futurs adoptants peuvent se rendre auprès de la famille d'accueil à Hannut (019/656783), ou directement à l'élevage situé à Braine-le-Château (contacter l'ASBL au 0497620089).