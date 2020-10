Hannut Comme d’autres avant elle, la bibliothèque de Hannut a pris la décision de fermer exceptionnellement ses portes. Et ce, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, du lundi 2 au jeudi 12 novembre prochains. Ce service communal restera toutefois joignable le lundi de 9h à 13h, le mercredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h ainsi que le vendredi de 14h30 à 18h. Et ce au numéro de téléphone 019 51 23 16 ou par mail à l’adresse bibliotheque@hannut.be. À noter que la durée de prêt des ouvrages est prolongée jusqu’à la réouverture et qu’aucune amende ne sera donc due.