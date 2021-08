À l'heure d'écrire ces lignes, la police était à la recherche d'un suspect... Personne n'a toutefois été blessé.

Ce jeudi soir, vers 19 h, un individu cagoulé et armé est entré dans un magasin night & day situé dans le centre de Hannut. Là, il a pointé son arme sur le vendeur et a exigé qu'on lui remette le contenu de la caisse. Tout s'est passé très vite mais le malfrat a eu le temps de partir avec de l'argent et des fardes de cigarettes. Le préjudice s'élèverait à près de 500 euros.