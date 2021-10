Decathlon va déménager son magasin de Hannut. Pas question pour autant de quitter le zoning L’Orchidée Plaza. Decathlon va simplement reprendre deux cellules commerciales laissées vides au sein de cet espace commercial, celle du magasin de chaussures Germaine Collard et celle du magasin de jouets La Grande récré. Un déménagement qui se fera le week-end prochain. “ Le magasin sera fermé juste pendant deux jours ouvrables, explique Tom Content, responsable communications du magasin hannutois. On fermera samedi soir à 18 h 30 dans l’ancien magasin et rouvrira mercredi à 13 h dans le nouveau. ”

Pourquoi déménager à quelques pas de l’actuelle cellule commerciale ? “ En fait, on se rapproche de la route. On sera plus visibles. ” Ce n’est pas la seule explication à ce déménagement. Decathlon voulait aussi offrir plus de place à ses clients, augmenter leur confort. “ Si on le faisait dans notre actuel magasin, on aurait dû faire de gros travaux qui, immanquablement, auraient réduit l’offre qu’on propose. ” Or, ce n’était pas le but recherché. Decathlon voulait un bâtiment plus grand, non pas pour proposer plus de produits mais bien pour avoir des allées plus larges. “ Les grands Decathlon, ce sont ceux de Namur, d’Alleur, de Wavre. Des espaces de 4000 à 6000 m2. Nous, on a actuellement 1000m2 et là, avec le déménagement, on passera à 1300 m2. La surface de vente va augmenter, celle pour les collaborateurs aussi. ” Et Tom Content d’ajouter que deux bâtiments se libéraient ; Decathlon y a vu l’opportunité de s’agrandir. “ Dans une optique écoresponsable car on utilise du matériel de récupération. On garde même le sol d’origine. ”

Une surface commerciale plus grande ne signifie pas des produits en plus. “ On sait que notre offre actuelle plaît aux Hannutois, qu’elle répond à ce qu’ils recherchent. On reste un Decathlon de même taille, avec les mêmes produits qu’avant. On reste donc dans les sports forts, les sports majeurs, même si on aura quelques produits en plus. Comme la randonnée, la natation, le ski, l’habillage d’hiver. On ne compte pas proposer de nouveaux sports en ne présentant que quelques articles en plus. C’est ainsi qu’on se démarque des grands Decathlon. ” Le client peut toujours, de toute façon, commander sur le site internet ce qui sort de la gamme proposée à Hannut et se faire livrer au Decathlon hannutois.

Dès le 13 octobre, les huit membres du personnel ouvriront les portes du nouveau magasin. “ On avait engagé une personne en septembre en vue du déménagement. ” Il ne devrait pas y avoir de nouvel engagement. “ On va voir comment on vit dans ce magasin. ”