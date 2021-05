En cause, un nombre important de doses du vaccin AstraZeneca qui devraient être jetées ce mardi soir si elles ne sont pas administrées.

Pour éviter ce gaspillage, la ville de Hannut a lancé un plan d'urgence qui permet à toute personne de + de 41 ans de bénéficier d'une dose de vaccin sans avoir pris de rendez-vous au préalable.

La ville a donc mis en place un call-center d'urgence, joignable via un numéro de téléphone et une adresse e-mail, comme le relayent nos confrères de Sudpresse, afin de fixer un rendez-vous en dernière minute et ainsi permettre l'administration des doses excédentaires.

Intéressés ? Contactez le 019/63.05.19 ou envoyez vos coordonnées à pcs@hannut.be