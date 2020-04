Le cabinet du bourgmestre de Hannut vient de l'annoncer, d'ici la fin de la semaine prochaine soit d'ici le 8 mai, les autorités locales distribueront des masques à l'ensemble de la population. Concrètement, ceux-ci seront déposés dans les boîtes aux lettres des citoyens.

"En effet depuis le début de la crise du Covid notre administration s’est mobilisée pour apporter son soutien le plus efficace à ceux qui en ont eu besoin", indique-t-on au cabinet du bourgmestre, "il est maintenant temps de penser au déconfinement tout en restant extrêmement prudent lors de nos sorties.En fin de semaine prochaine, soit d’ici le 8 mai, vous trouverez dans votre boite aux lettres une enveloppe avec un ou des masques réutilisables dont la Ville de Hannut a fait l’acquisition pour sa population ainsi qu’une notice d’utilisation".

Pour ceux qui n'en aurait pas l'utilité, car ils disposent déjà d'un masque, il est demandé de ne pas laisser ce masque offert dans un tiroir mais de le donner à une personne qui en a besoin...

"Pour les enfants de moins de 11 ans, nous avons commandés des équipements adaptés et en disposerons en principe vers la fin du mois de mai", précisent encore les autorités, "Nous avons besoin que votre numéro de maison soit bien visible de la rue et que l’accès à votre boite aux lettres soit possible. Idéalement, nous vous demandons de noter votre nom sur celle-ci".