Entre Monsieur et Madame, ce n’est plus l’amour fou. C’est tellement vrai que Madame a décidé de mettre fin à la relation du couple. Une décision que Monsieur a manifestement du mal à comprendre et encore moins à accepter.

Depuis la séparation, l’homme n’a cesse d’importuner son ex. Ce lundi, les choses ont pris une tournure plus grave encore à tel point que l’homme a été interpellé.

Lundi après-midi, il n’a en effet rien trouvé de mieux à faire que de suivre Madame en voiture finissant même par percuter la voiture de son ex à deux reprises. Les deux véhicules se sont alors immobilisés et l’homme est sorti de sa voiture pour se diriger vers celle de son ex. Il a alors sorti la dame de l’habitacle avant de lui asséner une solide correction. La pauvre en est quitte pour une incapacité de travail de 10 jours.

Heureusement, une personne a été témoin de l’accident puis de l’agression. Le témoin s’est manifesté et a appelé la police, ce qui a convaincu le violent de remonter dans sa voiture et de poursuivre sa route.

Une fois rentré chez lui, le conducteur a été cueilli par une patrouille de la police de la zone Meuse-Hesbaye et ramené au poste pour audition.

Là, l’homme a minimisé son geste. S’il a bien donné une petite gifle à Madame, c’était pour se défendre. L’homme a été privé de liberté et devrait être déféré, ce mardi, au parquet de Liège.