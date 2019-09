Jimmy en est à sa troisième altercation avec les forces de l'ordre

Manifestement, Jimmy, un Hannutois de 30 ans, n’aime pas trop la police. Samedi après-midi, rue de Huy, à Hannut, l’homme a tenté de se soustraire à un contrôle routier et a été repéré par les policiers.

Ces derniers l’ont suivi, gyrophare allumé, ce qui n’a pas convaincu l’homme de s’arrêter. Finalement, il s’est arrêté et s’est montré arrogant avec les policiers avant de remonter dans sa voiture et de tenter de prendre la fuite. Comme les policiers le connaissaient, des renforts avaient été appelés et le véhicule de l’homme a été coincé par un combi. Jimmy s’est une nouvelle fois montré outrageant avant d’être embarqué.

Déjà connu pour deux faits d’entrave méchante à la circulation en juin et juillet dernier, il a été privé de liberté et déféré, dimanche, au parquet de Liège.