Suite aux inondations constatées dans l'entité de Hannut, l’eau desservie actuellement au robinet est déclarée non potable par la SWDE jusqu’à nouvel ordre et vraisemblablement pour 24 heures. Cela concerne les villages et entités de Hannut centre – Villers-le-peuplier – Crehen – Poucet et Thisnes.

Deux bouteilles d’eau potable par personne sont mises à votre disposition.

Deux endroits pour venir les chercher :

Hannut - Administration communale – rue de Landen 23 / Ce mercredi de 13 à 20 h et ce jeudi de 8h à 14h

Thisnes – Salle Patria – Rue du Chiroux 5 / Ce mercredi de 16 à 20 h et ce jeudi de 8 à 14 h.