Suite aux inondations constatées dans l'entité de Hannut, l’eau desservie au robinet avait déclarée non potable par la SWDEs. Cela concernait les villages et entités de Hannut centre – Villers-le-peuplier – Crehen – Poucet et Thisnes.

Bonne nouvelle, puisque les anayses ont délivré leur verdict et attesté de la qualité de l'eau du robinet qui est donc, de nouveau potable.