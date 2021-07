Ce jeudi, l’eau de la ville de Hannut a été déclarée non potable. "Nous avons reçu l’information qui confirme que l’eau de Hannut n’est plus potable, mais nous ne pouvons pas dire combien de temps cela va durer", indiquent les pompiers de la zone Hesbaye.

Les hommes du feu ne pouvaient pas non plus se prononcer quant aux raisons exactes de cet état de fait, mais il est plus que probable qu’il soit consécutif aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région. On se souviendra que l’entité avait également connu le même problème pendant plusieurs jours au début du mois de juillet. La non potabilité de l’eau avait déjà été découverte à la suite de fortes pluies.

Du côté de Hannut, les interventions des pompiers concernant les inondations ont été limitées. "Nous avons réalisé une dizaine d’interventions sur la région, mais c’est sans commune mesure avec ce que d’autres zones subissent", indiquent les hommes du feu de la zone.