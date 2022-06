Grosse frayeur ce vendredi. Une entreprise privée a décroché le contrat d’entretien du bassin d’orage de Grand-Hallet, géré par la Région wallonne. Et cette entreprise – "vivant sur une autre planète" n’a pas manqué de commenter le bourgmestre de Hannut, Manu Douette – a décidé d’initiative et sans autorisation d’ouvrir la porte du bassin d’orage afin de lâcher l’eau vers le village de Grand-Hallet… pour réaliser ses interventions plus facilement.



"Avec le gestionnaire de la Région, nous sommes tombés de notre chaise après cet épisode." Heureusement, un riverain a pris l’initiative, lui, de contacter le bourgmestre… Les vannes ont été refermées illico et le village est resté au sec.