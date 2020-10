Ce vendredi, après-midi, des passants ont constaté que le magasin Action situé à Hannut en province de Liège avait brusquement fermé ses portes et semblait faire l’objet d'une décontamination. En effet, des personnes masquées et habillées en tenue de protection se trouvaient sur place. Ces hommes semblaient porter du matériel de désinfection et ont été vus en train de rentrer dans les lieux fermés au public.

Un évènement qui a créé un certain émoi dans la population ! Plusieurs personnes ont posté des photos de ces personnages sur Facebook pour essayer de comprendre ce qu’il se passait à l’endroit. Sur la page Facebook d’Action Hannut, ce samedi, aucune réponse aux questions posées par les clients inquiets. La page Facebook d’Action Hannut ne parle pas non plus de « l’incident », mais indique que le magasin est fermé et sera fermé tous les jours de la semaine, excepté le jeudi…

Les clients se sont montrés inquiets et ont réagi sur les réseaux sociaux. « J'y suis allée mercredi et jeudi », s’inquiète Jessica. « Ca fait peur ! J'étais avec mes 2 enfants en plus ! Etant une grande angoissée cela ne va pas m’aider ! » Ce samedi en matinée, nous avons tenté de contacter les magasins Action, mais personne ne répond. Nous avons également tenté de joindre la cellule communication, mais sans succès.