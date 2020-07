Outre les nouvelles mesures imposées par le CNS ce jeudi, le bourgmestre de Hannut Emmanuel Douette (MR) a pris des mesures spécifiques pour le territoire hannutois.



Concrètement, dès ce samedi, le port du masque sera obligatoire dans l'hypercentre de Hannut, à savoir au niveau de la Grand Place, mais aussi des places et rues adjacentes à celle-ci. Cela vaut également pour les parkings connectés à l'hypercentre.



Cette obligation concerne les rues et parcs suivants :



rue Albert 1er depuis son carrefour avec la rue Joseph Wauters jusqu’à son carrefour avec la rue Jean Mottin

parking de la Cense

parking Maquet

parking Lucien Gustin

parc et parking de l’Eglise

rue Jean Mottin

rue Vasset

place Henri Hallet

rue Gustave Detiège

Grand Place

rue du Ballon

place Lucien Gustin

rue de Landen depuis la grand place jusqu’à et y compris l’hôtel de ville et son parking

rue de Tirlemont depuis la grand place jusqu’à son carrefour avec la rue vieux remparts

rue Zénobe Gramme

rue de l’Aîte

rue de l’Eglise

Concrètement, il s’agit de la partie située dans l’hypercentre de la croix formée par l’axe rue Albert 1er/rue de Tirlemont et rue Zénobe Gramme/de Landen et les voiries annexes (voir plan).



Un affichage sera mis en place ce samedi en matinée afin de signaler cette zone.



La Ville recommande cependant de porter le masque "partout sur le territoire en présence d’autres personnes", et de poursuivre le respect de la distanciation sociale.



"Actuellement, nous n'avons pas intégré le parc extérieur à l'hypercentre. On va faire analyser sa fréquentation, et si on doit arriver au port du masque, on le fera dans un deuxième temps", explique le bourgmestre qui souhaite laisser encore un peu de liberté à ceux qui voudraient profiter du grand air, tout en respectant la distanciation. Le parc extérieur étant assez vaste pour maintenir les mesures de distanciation.



En termes de contrôle, "il y a déjà énormément d'effectifs policier accentués en centre-ville". Dès ce samedi, le bourgmestre indique que les contrôles seront "plutôt dans la prévention" mais "dès le week-end prochain, nous seront dans la répression". Il ne s'agit pas pour le bourgmestre de dire "ne venez plus en centre-ville", mais au contraire "venez faire vos courses en toute sécurité".

Le bourgmestre insiste également vouloir renforcer le contrôle des organisations privées, rappelant au nombre de 15 personnes par semaine les réunions autorisées.

Les mesures prises sur le marché n'ont quant à elles jamais été assouplies (contrôles des entrées et sorties, distribution de gel ou de masque...), bien que le masque y sera désormais obligatoire.