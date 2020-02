C’est tout sauf un dossier anodin pour une commune de taille moyenne comme Hannut ." Ainsi s’exprimait ce vendredi son bourgmestre Manu Douette (MR) eu égard au projet de revitalisation urbaine du quartier dit de l’ancienne gare.

Lequel, envisagée de longue date par les autorités communales et qui en est selon l’échevin Olivier Leclercq à sa troisième version, s’inscrit par ailleurs dans un cadre plus global. Et ce en matière de rénovation urbaine, qu’il s’agisse de la Grand-Place, de la place Lucien Gustin, de l’ancien hôtel de ville…

Alors que la première décision du conseil communal hannutois sur ce projet remonte à l’année 2013, il est enfin en passe de voir le jour. En tout cas, avec le dépôt des deux demandes de permis uniques nécessaires afin de le mener à bien, on entre désormais dans le vif du sujet. Et quant à l’enquête publique, elle va quant à elle être lancée ce lundi 10 février et courra jusqu’au 10 mars.

Concrètement, comme expliqué ce vendredi, "il s’agit d’embellir une entrée de ville de Hannut, côté rue de Huy". Laquelle fut en son temps un important poumon économique. Outre les pouvoirs publics (Ville et Région), on retrouve à la manœuvre deux partenaires privés, Thomas & Piron Bâtiment et la famille Robert.

Ces derniers sont les copropriétaires des terrains concernés qui sont situés entre les rues du Tilleul et Joseph Wauters et quant à l’investissement global, il est chiffré à environ 25 millions d’euros. "Avec 1 euro public investi pour 20 euros privés, la Ville de Hannut ne fait pas les choses à moitié ", a souligné Olivier Leclercq.

Le volet privé vise la création de 55 appartements répartis dans quatre bâtiments et dont les types varient. Seuls 39 sont destinés à la vente, 16 étant dédiés à la famille Robert, laquelle développera aussi une résidence avec services de 50 logements (qui diffère d’une résidence services devant être liée à un home).

À cet égard, une vocation sociale est affirmée au travers de ce projet, un logement étant destiné à l’ASBL hannutoise La Passerelle. Et une touche verte est également mise en avant tant via un écran végétal de 270 arbres le long du Ravel que via la plantation de 76 nouveaux arbres et de massifs arbustifs et fleuris. À noter enfin la création de 104 places de parking autour de la future place.