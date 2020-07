Les compteurs à budget sont jugés inefficaces.



Suite au chaos provoqué par la gestion de la réactivation des compteurs à budget chez Resa, le député Manu Douette (MR) a interpellé le ministre Philippe Henry (Ecolo) ce mercredi en séance plénière du Parlement de Wallonie.



Les citoyens se sont retrouvés perdus dans les démarches à suivre afin de réactiver leur compteur à budget suite aux mesures de confinement des dernières semaines.

Cette situation met un peu plus en avant la limite des compteurs à budget, estime Manu Douette, lequel a plaidé auprès du gouvernement wallon pour la mise en place de compteurs intelligents dans les prochains mois.

Et ce en remplacement des compteurs à budget classiques devenus de plus en plus inefficaces au vu de l’évolution technologique.



Le compteur intelligent permettra selon le député hannutois à tous les citoyens de suivre en direct leur consommation d’électricité mais aussi d’effectuer le prépaiement de leur énergie sans devoir se rendre à une borne de chargement.

Ce qui permettra au final une meilleure gestion énergétique des ménages wallons et des gestionnaires de réseau.

Malgré la communication de l'intercommunale sur la date butoir pour réactiver les compteurs à budget, près de 3000 compteurs ont été bloqués ce mardi 30 juin et des files interminables se sont créées devant les bureaux du gestionnaire de réseau.Enfin, Manu Douette a plaidé pour l’instauration d’un service public universel en fourniture d'électricité.