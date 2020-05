Il s'est tenu ce lundi matin en présence de 50 camelots.



Les marchés hebdomadaires font partie des activités qui peuvent à nouveau se tenir et accueillir des visiteurs.

Et ce depuis ce lundi, comme l'a annoncé récemment le Conseil national de sécurité.

Ce lundi matin, le marché de Hannut était l'un des premiers à pouvoir reprendre.

Il s'est donc tenu entre 7h30 et 13h00 autour de la Grand Place.



Sur les 56 marchands qui ont un contrat à l'année, la présence de seuls 50 camelots a été autorisée.

Un sens unique de circulation



"Une dizaine de vendeurs se sont désistés dimanche et nous avons complété avec d'autres commerçants", explique le bourgmestre.



Lequel évoque aussi le fait qu'un plan particulier a également été mis sur pied pour cette reprise du marché hebdomadaire, avec un sens unique de circulation.

"Le public est invité à suivre un circuit en forme de U en passant par la Grand Place et la place Lucien Gustin, et une fois qu'on entre, on ne peut pas faire demi-tour".

D'autres mesures de sécurité avaient été prises comme une distance de quatre mètres entre les différents marchands.



En outre, selon une nouvelle norme imposée par le fédéral, un acheteur est autorisé par mètre cinquante d'étal.

Environ 2 000 personnes



Un système de comptage a donc également été mis sur pied, ce qui a permis selon le bourgmestre de ne pas dépasser la jauge maximale autorisée de 400 personnes.

Sur l'entièreté de la matinée, environ 2 000 personnes se sont rendues sur le marché hebdomadaire contre entre 3 500 et 4 000 en temps normal.



Le port du masque de protection était la règle, et ce tant dans le chef des commerçants que des visiteurs.



Quatre stewards de l'ASBL Gestion Centre-Ville et deux employés communaux étaient sur place ainsi que des agents de la zone de police Hesbaye-Ouest.

Cette configuration spécifique doit être renouvelée lors des prochains marchés, moyennant quelques adaptations dont le fait de prévoir plusieurs entrées.