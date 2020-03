La victime a été emmenée à l’hôpital régional de la Citadelle de Liège

Ce dimanche après-midi, le copilote de l’équipe 146 qui était engagée au rallye de Hannut a été blessé à la suite d’une sortie de route qui s’est déroulée à Petit-Hallet. Il était 13 heures lorsque les pompiers de la zone Hesbaye ont été avertis d’un accident qui s’est produit lors de la spéciale du rallye de Hannut qui s’est déroulée à Wansin rue de la Fusion. Le véhicule a fait une embardée et le copilote a été blessé lors de l’accident. Il était coincé dans l’habitacle de la voiture.

"Nous étions en présence d’une route probablement rendue glissante par la pluie", indique Monsieur Jacques Ravet, directeur de course.

Les hommes du feu ont dû désincarcérer le copilote pour lui apporter des soins. Les secours sont restés sur place pendant environ une heure. Le blessé a été conduite à l’hôpital de la Citadelle de Liège.

"Les blessures dont il souffre semblent moins graves que prévues", poursuit le directeur.

En effet, on a craint le pire, mais la décision des autorités de permettre l’enlèvement du véhicule accidenté laisse croire à une situation moins grave que prévue. « Je ne suis évidemment pas médecin, mais si on permet d’enlever la voiture sans l’arrivée sur place d’un expert, je suis optimiste et je pense que le blessé en aura sans doute pour quelques jours. »

La spéciale a pris un peu de retard, mais sans trop de conséquences. "Il y a 17 minutes de retard, mais dans un rallye, on arrive rarement à être à l’heure." La spéciale a pu reprendre après l’accident.