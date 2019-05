Il s'agit d'une dame d'une trentaine d'années





Ce vendredi, un cadavre a été découvert dans un appartement de la rue commerciale Gustave Detiège, dans le centre de Hannut.







Il s'agit, selon les premières informations, du corps d'une femme d'une trentaine d'années.





Alors que l'immeuble allait être mis en vente, c'est un agent de l'agence immobilière qui s'est rendu sur place, qui a donné l'alerte aux pompiers afin que ceux-ci ouvrent les portes de l'habitation. C'est alors que la zone de secours a découvert le cadavre.





Il s'agit d'une dame âgée d'une trentaine d'années qui vivait seule.







Les pompiers ont appelé la zone de police qui a dépêché sur place un laboratoire et un médecin légiste. Ce dernier a déjà pu écarter une cause criminelle. On ignore toutefois pour l'heure les causes du décès.