Dimanche midi, comme le rapportent nos confrères de l'Avenir, un enfant a failli se noyer dans la piscine extérieure du complexe aquatique. Plopsaqua a décidé de renforcer la présence de ses maîtres nageurs.

Avec une météo enfin estivale, il y avait du monde ce dimanche à Plospaqua Hannut. De nombreuses familles ont profité, notamment, de la piscine extérieure. C’est dans ce contexte qu’un drame a bien failli coûter la vie à un enfant.

Comme elle le relate sur les réseaux sociaux, vers midi, une dame de la région liégeoise a porté secours à un enfant inanimé, dans la piscine extérieure. “ Je lui ai fait un massage cardiaque avant qu’une cliente infirmière prenne le relais parce que je ne poussais pas assez fort… Il n’y avait pas de maître nageur dehors et lorsque la première membre du personnel est arrivée, elle est restée pétrifiée… ”

Fort heureusement, les secours ont pu être prévenus à temps. L’enfant a été hospitalisé et est hors de danger. Cependant, sur les réseaux sociaux, cet incident a insinué le doute concernant la sécurité du nouveau complexe aquatique. Rapidement, le groupe Plopsa a tenu à remettre les choses au point (lire ci-contre) et à renforcer sa sécurité au-delà des exigences légales.

Il suffit d’un moment d’inattention des parents pour qu’un incident survienne

“ J’ai vu aussi passer ce post sur Facebook, souligne pour sa part le bourgmestre de Hannut, Manu Douette. Même si la gestion du site est de la compétence de Plopsa, je leur ai envoyé un mail pour avoir des explications. Et dès ce lundi matin, on a eu une réunion pour évoquer la sécurité. Il faut savoir que légalement, il n’est pas nécessaire d’avoir un maître nageur en permanence près de la piscine extérieure étant donné que celle-ci fait moins de 1,4m de profondeur et que, comme l’ensemble du site, elle est couverte par des caméras de surveillance. Il y a bien un sauveteur à l’extérieur mais qui passe d’un lieu à l’autre. ”

Mais suite à l’incident de ce dimanche, Plopsaqua a décidé de mettre un maître nageur en permanence de faction près de la piscine extérieure lors des jours de fortes affluences. “ Car avec de nombreux enfants autour de la piscine, il suffit d’un moment d’inattention des parents pour qu’un incident survienne ainsi qu’on a pu le voir ce dimanche. En tout cas, en tant que bourgmestre, je remercie les visiteurs qui sont intervenus ainsi que Plopsaqua qui a pris les dispositions nécessaires ”, conclu le bourgmestre hannutois.

Tout s’est joué en moins de 3 minutes

Contacté par nos soins, le groupe Plopsa reconnaît qu’un incident s’est bien produit sur son site de Hannut-Landen, ce dimanche vers midi.

En analysant les images de vidéosurveillance, Plopsaqua a pu déterminer précisément le timing de l’incident. En voici le détail, tel que nous le relate Plopsa :

-L’enfant échappe à la surveillance de ses parents vers 12h01.

À 12h03 et 19 secondes, l’enfant passe sous l’eau.

À 12h03 et 41 secondes, l’enfant a été sorti de l’eau par des visiteurs qui lui administraient les premiers soins d’urgence.

À 12h04 et 20 secondes, un sauveteur de Plopsaqua est sur les lieux.

À 12h04 et 55 secondes, un deuxième sauveteur est arrivé et a pris en charge la réanimation.

-Immédiatement après, les services d’urgence sont prévenus.

Pour conclure, le groupe Plopsa souligne que “ chaque incident est examiné et évalué en interne afin de rendre les choses encore plus sûres. ”