Dans la nuit de mardi à mercredi, d’importantes précipitations ont provoqué énormément d’inondations et de coulées de boue dans plusieurs régions, mais également du côté de la Hesbaye et de Huy. "Les interventions ont débuté ce mardi vers 19 heures pour se terminer ce mercredi vers environ 17 heures", indiquent les pompiers de la zone Hesbaye.

"En tout, nous avons eu une centaine d’appels. Les appels aux secours ont été passés principalement pour de grosses coulées de boue et des caves inondées." En effet, les pompiers ont eu fort-à-faire principalement dans le centre de Hannut, à Wansin, Wasseige, Lincent ou encore Thisnes. Du côté de Huy, les hommes du feu ont également été appelés à intervenir à la suite du passage d’une importante zone pluvieuse sur la région. " Nous sommes intervenus à une dizaine de reprises", précisent les pompiers de la zone Hemeco. "Les interventions étaient notamment centralisées sur la ville de Huy, mais aégalement sur la périphérie. Nous avons principalement été appelés pour réaliser des pompages d’eau qui c’était accumulée dans les caves des habitations", terminent les pompiers. Normalement, selon les prévisions météorologiques, les habitants ne devraient plus craindre des inondations aussi graves dans les heures à venir car la pluie a quitté le territoire belge. "La dépression d'altitude à l'origine des pluies et des orages de ces dernières 24 heures, se situe sur le sud-ouest de l'Allemagne et poursuivra sa progression vers l’est", indique l’IRM sur son site Internet.

"De l'air humide et frais s'enroule autour de cette dépressions et transitera encore via notre pays. Ce jeudi, l'atmosphère deviendra plus stable, mais un nouveau retour d'occlusion sur les Pays-Bas pourrait temporairement déborder sur la Flandre." Un certain calme devrait régner sur le territoire pour les prochaines heures. " Ce soir et cette nuit, nous prévoyons encore assez bien de champs nuageux. Le temps deviendra généralement sec sur le sud-ouest du pays. Ailleurs, quelques faibles pluies ou bruines seront encore possibles, notamment sur le nord du pays et les hauteurs de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 9 et 14 degrés. Le vent sera faible à modéré d'ouest à nord-ouest dans l'intérieur des terres, et modéré à parfois assez fort de nord-ouest à la côte." L’IRM prévoit même quelques éclaircies pour ce jeudi.