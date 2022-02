Ce vendredi, dans le courant de l’après-midi, une impressionnante course-poursuite s’est terminée par l’arrestation de deux suspects à Moxhe dans la commune de Hannut.

Il était aux environs de 14 h lorsque les services de police ont réussi à arrêter deux individus à la suite d’une course-poursuite qui a débuté à Leuven et s’est terminée à Hannut.

"On m’a informé qu’une course-poursuite avait lieu à Hannut", indique Manu Douette, le bourgmestre hannutois. Les policiers de la zone de Leuven ont, pour une raison qui reste à déterminer, débuté une course-poursuite avec les occupants d’un véhicule. Ces derniers n’ont pas répondu aux injonctions et ont été pris en chasse par la police. Ils se sont dirigés vers Hannut. "Les fuyards sont arrivés sur notre territoire. Trois véhicules de notre zone et six policiers sont venus en renfort des premiers intervenants. Cela a permis de renforcer l’action des policiers." Un hélicoptère de la police a également survolé la zone. Au départ, les autorités pensaient que deux véhicules devaient être arrêtés, mais en réalité, les suspects se trouvaient dans un seul véhicule. "L’intervention a été assez impressionnante. Les fuyards ont fini par quitter leur véhicule et ils ont tenté de se cacher dans des jardins des riverains." Les services de police ont procédé à l’arrestation de deux suspects qui se trouvaient précédemment dans la voiture. "Le soir, des personnes faisaient encore des appels sur les réseaux sociaux pour tenter de retrouver des fuyards, mais il n’y avait plus aucun danger. Tous les suspects avaient été interceptés."

Les arrestations ont impressionné les habitants, mais se sont déroulées sans encombres. "Nous n’avons pas de course-poursuite tous les jours", plaisante Manu Douette. Le bourgmestre tient à féliciter les services de police pour leur intervention. "On peut se réjouir du travail de police, il a été fait de main de maître. La collaboration entre la police de Leuven et notre zone a été parfaite. La communication est bien passée"

Des exercices sont régulièrement réalisés entre les zones de police et les chefs de zone collaborent pour un meilleur travail sur le terrain. "Les synergies entre les zones fonctionnent pas mal et on s’en félicite", termine le bourgmestre.