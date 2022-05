D’avril à septembre, durant la saison de récolte du miel, la Miellerie mobile de la Province de Liège, va, à la demande, à la rencontre des apiculteurs. Ce week-end, cet atelier itinérant faisait étape à Hannut, à l’initiative de Jonathan Van Cappellen, apiculteur à Bertrée.

“J’ai rencontré la Miellerie lors d’une journée de l’Écologie à Hannut. Depuis deux ans, je la prends chez moi. J’ai parlé à l’éco-conseillère Amélie Dabompré, pour voir si ça pouvait intéresser la Ville de la mettre à disposition des autres apiculteurs. Elle a dit oui tout de suite.”

La Miellerie mobile s’est donc installée sur le parking de l’administration communale hannutoise le temps d’un week-end. Le samedi, renforcée par un stand d’informations pour le public et le dimanche réservée aux apiculteurs. L’odeur douce du miel s’infiltrait hors de la caravane quand des apiculteurs y opéraient. Tout curieux qui voulait pouvait passer le seuil et observer ce travail de patience et d’habitude qui permet de récupérer ce liquide doré que les abeilles produisent pour le bonheur de nos papilles. Dans cet atelier itinérant, tout est prévu pour que l’extraction du miel se fasse dans les meilleures conditions pratiques et hygiéniques. “On bénéficie de matériel professionnel, en inox, aux normes de l’Afsca, explique Jonathan Van Cappellen. Et, au moins, sourit-il, ce n’est pas dans notre cuisine que ça colle.”

L’extraction a continué durant le Covid

Même durant la période du Covid, la caravane de la Miellerie a continué de sillonner les routes de la province pour apporter de l’aide aux apiculteurs. “Il fallait que ce service puisse rester, précise Valérie Bolly, apicultrice et responsable de la Miellerie mobile. Cela relève du bien-être animal.” Et d’ajouter : “On est aussi dans un moment de partage. Les gens utilisent le matériel en commun et c’est gratuit.”

Gageons que de nombreux apiculteurs hannutois profiteront encore à l’avenir de ce service pour produire plus facilement leur nectar sucré.

Pour contacter la Miellerie mobile : Centre Provincial de Formation en Agriculture et Ruralité, rue de Huy, 123 à Waremme. (04/279 66 92,)