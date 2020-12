Cette année, sans doute encore plus que les autres, il est important d’amener de l’émerveillement, de la chaleur et de la joie aux citoyens, et ce via des décors, des activités ou toute autre forme de divertissement allant dans ce sens.

C'est ainsi que depuis plusieurs semaines, la Gestion Centre-Ville de Hannut a imaginé et mis sur pied un concept de parade de Noël dans le but avoué de mettre des paillettes dans les yeux des plus petits et des plus grands.

Au programme pour cette occasion: des artistes revêtus de costumes féériques, des musiques aux ambiances festives et enchantées de Noël et des illuminations étincelantes à travers le centre-ville de Hannut.

Le but de cette parade, ainsi que toutes les activités mises en place ces dernières semaines, est d’animer le quotidien de chacun mais aussi et surtout de remercier l’ensemble des citoyens pour leur soutien envers les commerçants locaux.

De multiples contraintes dont la confidentialité



D’un point de vue pratique, ce projet a dû faire face à de multiples contraintes : limiter le nombre d’intervenants, ne pas susciter de rassemblements de foule et conserver la confidentialité jusqu’à sa diffusion.

Afin de respecter les différentes mesures sanitaires et d’éviter tout rassemblement potentiel, aucune communication n’était autorisée mais un événement Facebook intitulé "Surprise du réveillon de Noël - édition 2020 – Hannut" a été créé le 14 décembre (déjà 388 participants).

L’information ayant fuité, l’événement a été renommé en "Parade du réveillon de Noël - édition 2020 – Hannut". Publications et photos seront publiées sur la page Facebook.



Enregistrée samedi à 19h, la parade sera diffusée jeudi à 17h. Par conséquent, il ne faut pas sortir de chez soi dans l’espoir de l’apercevoir mais elle sera visible en illimité.



Lien de l’événement Facebook : https://www.facebook.com/events/132489891980782