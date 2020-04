Le parquet avait requis 20 mois de prison

Le tribunal correctionnel de Liège a décidé de reporter son jugement à une date encore indéterminée dans le dossier de José Happart et consorts, a indiqué mardi Me Simonis, l'avocat d'un des prévenus. Ce report intervient en raison des mesures liées à la lutte contre le coronavirus. José Happart est suspecté d'avoir usé de son influence et d'avoir favorisé des entrepreneurs dans le cadre de la construction à bas prix de la maison d'une amie. Il conteste ces faits et, à l'inverse d'autres inculpés, il avait refusé une transaction pénale et avait été renvoyé devant le tribunal pour répondre des faits en même temps que son amie, qu'un entrepreneur et qu'un quatrième protagoniste.

Le parquet avait requis une peine de 20 mois de prison contre José Happart. Des peines de 12 mois avaient été requises contre son amie et contre l'entrepreneur. Un quatrième protagoniste encourt une peine de huit mois de prison. Le parquet demande aussi la condamnation d'une entreprise à une peine d'amende significative.

Le ministère public avait encore requis la confiscation par équivalent de 300.000 euros contre l'entrepreneur, de 73.000 euros contre José Happart, de 68.000 euros contre son amie.

Le jugement devait être prononcé ce mardi mais, en raison des mesures liées à la lutte contre le Coronavirus, il a été reporté à une date encore indéterminée.