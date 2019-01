La reine Mathilde s'est rendue à l'athénée royal d'Esneux jeudi afin de constater les actions mises en place dans cet établissement pour contrer le harcèlement scolaire, une problématique chère à la Reine. Après s'être entretenue avec les membres de l'établissement sur leurs actions et le fruit de leur travail, Mathilde a pu assister à une démonstration orchestrée par des élèves de première année.

La ministre de l'Enseignement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Marie-Martine Schyns (cdH), et le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, se sont également joints à cette visite. Après un accueil chaleureux des plus petits, la reine Mathilde a pu s'entretenir avec les membres de l'établissement sur les actions concrètes menées contre le harcèlement: le tutorat par les pairs, la cellule d'écoute, le vivre-ensemble et l'atelier contre le cyber-harcèlement sont autant d'actions mises en place pour lutter contre ce phénomène qui a déjà poussé plusieurs jeunes à mettre fin à leur vie. Au cours de ces échanges, la reine a posé plusieurs questions, notamment sur la capacité d'empathie des harceleurs après coup.

Si l'impact de ces actions est difficilement quantifiable, les enquêtes menées dans le cadre du Plan de Pilotage révèlent un plus grand sentiment de sécurité et de bien-être des élèves et de leurs parents.