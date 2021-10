Stupeur ce matin au collège Saint-Louis à Waremme. Le papa d’une élève de l’école s’est montré particulièrement menaçant.

L’homme a menacé de venir avec une batte de base-ball pour régler ses comptes avec les élèves qui harcèlent sa fille sur les réseaux sociaux. Il aurait expliqué que, comme les choses ne bougeaient pas au niveau de l’école, il allait régler le problème lui-même.

"La direction nous a prévenus", explique André Jamers, le chef de la zone de police Hesbaye. "C’est le genre d’appel auquel on est sensible. Une équipe s’est directement rendue sur place et elle est arrivée en même temps que le papa en question."

En définitive, le papa n’était pas armé. "Mais il était quand même très excité, ajoute le commissaire. On a procédé à son interpellation. Il a été raméné dans nos locaux pour audition."